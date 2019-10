Angesichts tagelanger Proteste hat der libanesische Regierungschef Hariri den Rücktritt seiner Regierung angekündigt.

Er werde ein entsprechendes Gesuch bei Präsident Aoun einreichen, sagte Hariri in einer Fernsehansprache. Seine Regierung stecke in einer Sackgasse. Hariri rief alle Bürger des Landes dazu auf, den Frieden zu wahren.



Auf den Straßen von Beirut war es heute zu Auseinandersetzungen gekommen. Sicherheitskräfte gingen gegen Demonstranten vor. Ein Zeltlager von Regierungskritikern wurde von Anhängern der schiitischen Milizen Hisbollah und Amal zerstört. Diese hatten sich zuvor bereits Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert. Der libanesischen Bankenverband erklärte, dass die Geldhäuser heute und morgen geschlossen blieben.



Die Proteste gegen die Regierung im Libanon dauern bereits seit knapp zwei Wochen an. Anlass der Proteste ist die desolate wirtschaftliche und soziale Lage im Land.