Ein Jahr nach der Explosion am Beiruter Hafen lädt Frankreich erneut zu einer Hilfskonferenz für den Libanon.

Gemeinsam mit internationalen Partnern will der französische Präsident Macron finanzielle Unterstützung für die Bevölkerung des Landes bereitstellen. Es ist die dritte Geberkonferenz, die von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich organisiert wird.



Am 4. August 2020 waren im Hafen von Beirut hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus detoniert. Die Explosion tötete mehr als 200 Menschen und zerstörte große Teile des Hafens sowie mehrere Stadtteile der libanesischen Hauptstadt. Die Katastrophe verschlimmerte die Wirtschaftskrise in dem Land.

