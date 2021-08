Ein Jahr nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut hat eine internationale Geberkonferenz Hilfszahlungen von umgerechnet rund 311 Millionen Euro zugesagt.

Die Konferenz fand unter der Leitung der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich statt. Der französische Präsident Macron stellte allein weitere 100 Millionen Euro Hilfe für den Libanon in Aussicht.



Gleichzeitig warf Macron der libanesischen Politik Versagen auf allen Ebenen vor. Deutschland sagte 40 Millionen Euro Hilfe zu. Auch Bundesaußenminister Maas machte der Regierung im Libanon Vorwürfe.



Bei der Explosion waren am 4. August 2020 mehr als 200 Menschen getötet und rund 6.000 verletzt worden. Am Jahrestag kamen Angehörige in der libanesischen Hauptstadt zusammen, um ihre Trauer und ihre Wut darüber auszudrücken, dass die Verantwortlichen bislang nicht bestraft wurden.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.