Im Libanon hat die Hisbollah-Miliz eine israelische Drohne abgeschossen.

Man habe sie entdeckt, als sie die Grenze zum Libanon überflogen habe, teilte die schiitische Miliz mit. Die Überreste der Drohne befänden sich nun in der Hand der Hisbollah. Die israelische Armee bestätigte den Verlust des Flugkörpers.



Der Libanon wirft dem Nachbarland Israel regelmäßig vor, mit Drohnen oder Flugzeugen in seinen Luftraum einzudringen. Die Lage an der Grenze zwischen beiden Ländern hatte sich vor einer Woche durch wechselseitige Raketenangriffe der islamistischen Miliz und der israelischen Armee verschärft. Die Hisbollah wird vom Iran finanziell unterstützt. Israel, die USA und Kanada stufen sie als Terrororganisation ein.