Im Libanon ist ein internationaler Haftbefehl gegen den ehemaligen Auto-Manager Ghosn eingegangen.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend mit Verweis auf libanesische Justizkreise. Die Polizeibehörde Interpol habe das Gesuch im Auftrag der japanischen Regierung an die Justiz in Beirut geschickt. Ghosn hatte sich aus Japan abgesetzt. Sieben mutmaßliche Helfer wurden in der Türkei festgenommen. Sie werden verdächtigt, ihm bei der Flucht mit einem Privatjet über Istanbul in den Libanon geholfen zu haben. Ghosn wird vorgeworfen, Finanzdokumente gefälscht und Untreue begangen zu haben. Er hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. In Japan durchsuchten Ermittler sein Haus.



Der ehemalige Nissan-Manager besitzt die französische, die libanesische sowie die brasilianische Staatsbürgerschaft.