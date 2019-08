Die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben im Süden des Landes mehrere israelische Drohnen beschossen.

Das bestätigte die nationale Nachrichtenagentur ANI. Der libanesische Präsident Aoun hatte am Montag betont, dass sein Land das Recht zur Selbstverteidigung habe. Zuvor waren zwei israelische Drohnen in Vororten von Beirut eingeschlagen.



Die israelische Armee erklärte, es seien von libanesischer Seite Schüsse auf einen Luftraum zu hören gewesen, in dem Drohnen im Einsatz gewesen seien. Diese hätten ihre Mission zu Ende geführt. Es seien keine Schäden gemeldet worden.