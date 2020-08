Im Libanon will die Justiz mehrere Minister des akuellen Kabinetts sowie früherer Regierungen zu der Explosionskatastrophe der vergangenen Woche in Beirut befragen.

Wie aus Justizkreisen verlautete, sollen sich die Politiker von Freitag an dazu äußern, warum rund 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat jahrelang ungesichert im Hafen der Stadt gelagert wurden. Bei der Explosion der Stoffe waren mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen und tausende weitere verletzt worden. Wie die Weltgesundheitsorganisation heute zudem mitteilte, sind wegen der Detonation mehr als die Hälfte der insgesamt 55 medizinischen Einrichtungen in Beirut nicht mehr funktionsfähig.



Bundesaußenminister Maas machte heute bei einem Besuch in der libanesischen Hauptstadt eine langfristige Hilfe Deutschlands und der EU von politischen und wirtschaftlichen Reformen im Libanon abhängig. Insbesondere bei der Bekämpfung der Korruption müsse es Fortschritte geben, sagte der SPD-Politiker. Viele Libanesen machen die politische Elite für die Explosion verantwortlich. In den vergangenen Tagen kam es deshalb zu teils gewaltsamen Protesten. Die Regierung hat bereits ihren Rücktritt angekündigt.