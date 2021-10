Im Libanon hat die Zentralbank der Regierung einen Kredit über umgerechnet 100 Millionen Dollar zugesagt, um die Stromversorgung sicherzustellen.

Das teilte das Energieministerium in Beirut mit. Mit dem Geld sollen Ölimporte finanziert werden. Gestern war im Libanon landesweit die Stromversorgung zusammengebrochen. Das Energieunternehmen EDL hatte zwei Kraftwerke vom Netz genommen, weil die Ölvorräte aufgebraucht waren. Inzwischen sei durch neue Öllieferungen die Stromproduktion wieder angelaufen, teilte die EDL mit.



Das Land in Vorderasien befindet sich schon seit Längerem in einer schweren Wirtschaftskrise.

