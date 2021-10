Im Libanon ist im gesamten Land die Stromversorgung zusammengebrochen.

Das Energieunternehmen EDL teilte mit, zwei Kraftwerke hätten ihren Betrieb eingestellt, weil die Ölvorräte erschöpft seien. Andere Kraftwerke im Libanon können den Ausfall nicht ausgleichen. Einen ähnlichen landesweiten Stromausfall hatte es bereits Anfang des Monats gegeben. Die Hoffnung des EDL-Konzerns liegt auf einem Öltanker, der für heute Abend in Beirut erwartet wird. Seine Ladung soll Anfang der Woche in die Kraftwerke geliefert werden.



Der libanesische Staat ist bankrott. Das Land in Vorderasien befindet sich in einer der schwersten Wirtschaftskrisen weltweit. Internationale Hilfszahlungen waren an die Bildung einer neuen Regierung geknüpft. Diese ist nach 13-monatigen Verhandlungen seit Kurzem im Amt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.