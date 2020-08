Bundesaußenminister Maas hat ein deutsches Soforthilfepaket für den Libanon im Umfang von zehn Millionen Euro angekündigt.

Er sagte der "Bild am Sonntag", die Menschen in Beirut brauchten unsere Hilfe und Anlass zur Hoffnung. Maas äußerte sich einen Tag vor der Internationalen Geberkonferenz für das Land. Am Sonntag wollen Vertreter der internationalen Gemeinschaft in einer Videokonferenz über Soforthilfen für den Libanon beraten. Geleitet wird das kurzfristig einberufene Treffen von UNO-Generalsekretär Guterres und Frankreichs Präsident Macron.