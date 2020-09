Im Libanon soll nach den Worten des französischen Präsidenten Macron innerhalb der nächsten zwei Wochen eine neue Regierung gebildet werden.

Nach seinen Gesprächen in Beirut machte Macron deutlich, dass er darauf gedrungen habe, einen Reformplan in sechs bis acht Wochen einzuleiten. Ansonsten werde es keine internationale Hilfe geben, sagte Macron.



Am Rand des Besuchs des französischen Präsidenten in Beirut hatte es bei erneuten Protesten gegen die bisherige libanesische Regierung gewalttätige Ausschreitungen gegeben. Die Polizei ging Agenturberichten zufolge mit Tränengas gegen Demonstranten vor, die Steine auf das Parlamentsgebäude warfen. Seit der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut reißen die Proteste gegen die Regierung nicht ab, obwohl diese bereits ihren Rücktritt erklärt hat.