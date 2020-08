Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ist Frankreichs Präsident Macron zu politischen Gesprächen in den Libanon gereist.

Er wurde am Abend von seinem Amtskollegen Aoun am Flughafen empfangen. Macron will nach Angaben aus seinem Umfeld darauf dringen, dass in dem Land rasch eine neue Regierung gebildet wird. Das bisherige Kabinett um Ministerpräsident Hariri war nach der Explosionskatastrophe in Beirut Anfang August zurückgetreten. 180 Menschen kamen bei den Explosionen im Hafen der Hauptstadt ums Leben, rund 6.000 wurden verletzt. Neuer Ministerpräsident soll der bisherige Botschafter Libanons in Deutschland, Adib, werden. Er strebt eine Expertenregierung an.