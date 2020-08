Der französische Präsident Macron hat eine rasche Regierungsbildung im Libanon angemahnt.

Bei seiner Ankunft in Beirut sagte Macron, es müsse so bald wie möglich eine Regierung eingesetzt werden, um nötige Reformen umzusetzen. Macron ist bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats zu politischen Gesprächen in den Libanon gereist.



Als neuer Regierungschef des Landes war gestern der Botschafter des Libanon in Deutschland, Adib, nominiert worden. Er versprach die Einsetzung einer Expertenregierung. Das bisherige Kabinett um Ministerpräsident Hariri war nach der Explosionskatastrophe in Beirut Anfang August zurückgetreten.