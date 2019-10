Im Libanon haben zehntausende Demonstranten eine Menschenkette durch das Land gebildet, um ein Zeichen für die nationale Einheit zu setzen.

Von Tripoli im Norden des Landes bis Tyros im Süden hielten sich Männer, Frauen und Kinder über eine Strecke von 170 Kilometern an den Händen. In Beirut, dem Hauptort der seit Tagen anhaltenden Proteste, sangen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut die Nationalhymne.



Die Proteste hatten sich am 17. Oktober an der Ankündigung der Regierung entzündet, WhatsApp-Anrufe zu besteuern. Inzwischen richten sie sich jedoch gegen die Führung des Landes, der es in den 30 Jahren seit Ende des Bürgerkriegs nicht gelungen ist, den Alltag der Menschen zu verbessern.