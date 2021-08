Bei einer Explosion im Norden Libanons sind mindestens 20 Menschen getötet worden.

Nach Angaben des örtlichen Roten Kreuzes ging ein Tanklaster aus bislang unbekanntem Grund in der Region Akkar in Flammen auf. Mehrere Menschen seien verletzt geborgen und in Krankenhäuser in der Umgebung transportiert worden.



Im Libanon herrscht derzeit Benzinknappheit. Das Land durchlebt eine schwere Wirtschaftskrise. Zuletzt waren mehrfach Tankwagen mit Treibstoff gestohlen worden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.