Nach der Explosionskatastrophe von Beirut hat die Europäische Union weitere zwölf Tonnen Hilfsgüter auf den Weg in die libanesische Hauptstadt gebracht.

Darunter seien unter anderem ein mobiles Krankenhaus und Schutzmasken, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Es gehe auch darum, Menschen in der Coronavirus-Pandemie den Zugang zu medizinischer Versorgung zu sichern.



Nach Angaben des zuständigen EU-Kommissars Lenarcic hat die EU mittlerweile bereits 29 Tonnen Hilfsgüter und mehr als 64 Millionen Euro an finanzieller Nothilfe bereit gestellt.



Durch die Explosion im Hafen der Hauptstadt Beirut Anfang August sind mehr als 180 Menschen getötet und 6.000 weitere verletzt worden.