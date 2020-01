Die neue libanesische Regierung ist zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen.

Dem 20-köpfigen Kabinett unter Leitung von Ministerpräsident Diab gehören sechs Frauen an - so viele wie noch nie in der Landesgeschichte. Sie leiten unter anderem die Ressorts Verteidigung, Justiz und Arbeit. Die meisten Regierungsmitglieder sind Experten, die den Rückhalt der verschiedenen Parteien haben.



Das Kabinett steht vor der Aufgabe, den Libanon aus der Wirtschafts- und Finanzkrise zu führen. Diabs Vorgänger Hariri war Ende Oktober angesichts von Massenprotesten zurückgetreten. Die Demonstrationen halten auch nach der Neubesetzung der Regierung an. Viele Teilnehmer beklagen, dass die politische Elite - gegen die sich die Kundgebungen auch richten - an der Benennung des Expertenkabinetts beteiligt gewesen sei.