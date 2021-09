Der Libanon hat 13 Monate nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Diab wieder eine Regierung.

Präsident Aoun und der künftige Ministerpräsident Mikati unterzeichneten in Beirut ein entsprechendes Dekret zur Regierungsbildung. Mikati hatte als dritter Kandidat den Auftrag erhalten, nachdem zwei Politiker an der Aufgabe gescheitert waren.



Das Land befindet sich infolge der Explosionskatastrophe am Hafen von Beirut im August 2020 und dem darauffolgenden Rücktritt der Regierung in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Die libanesische Währung verlor 90 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar. Rund drei Viertel der Libanesen leben inzwischen unter der Armutsgrenze.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.