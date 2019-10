Nach dem Rücktritt des libanesischen Premierministers Hariri hat Präsident Aoun die Bildung einer neuen Regierung angekündigt.

Die Minister sollten nach Fachwissen und nicht nach politischer Zugehörigkeit ausgewählt werden, um die notwendigen wirtschaftlichen Reformen umzusetzen, erklärte Aoun in einer Rede im Fernsehen.



Hariri war unter dem Druck der anhaltenden Proteste gegen die Regierung am Dienstag zurückgetreten. Die Demonstrierenden werfen der Regierung unter anderem vor, Reformen verschleppt und Staatsgeld verschwendet zu haben. Auch am Abend gab es wieder Kundgebungen, an denen sich tausende Menschen beteiligten.