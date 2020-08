Angesichts der Proteste nach der Explosionskatastrophe von Beirut hat der libanesische Premierminister Diab vorgezogene Wahlen angekündigt.

Nur so könne die Krise überwunden werden, sagte Diab in einer Fernsehansprache. Er werde seinem Kabinett daher am Montag Neuwahlen vorschlagen.



Zuvor hatten Tausende Menschen in Beirut gegen die Regierung demonstriert. Einige stürmten das Außenministerium. Es kam zu Zusammenstöße mit Sicherheitskräften. Mindestens 130 Menschen wurden verletzt, wie das libanesische Rote Kreuz mitteilte. Nach Angaben der Polizei wurde ein Polizist getötet.



Viele Libanesen, die der politischen Elite schon seit langem Korruption und Unfähigkeit vorwerfen, machen die Regierung für die Explosionen am Dienstag mit mehr als 150 Todesopfern und Tausenden Verletzten verantwortlich.