Aus Protest gegen die Wirtschaftspolitik der libanesischen Regierung sind hunderte Menschen auf die Straße gegangen.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich in mehreren Städten, um gegen soziale Missstände zu protestieren. In der Hauptstadt Beirut errichteten sie mit brennenden Reifen Straßenblockaden. Die Menschen im Libanon leiden unter der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Staatsverschuldung ist mit etwa 150 Prozent eine der höchsten der Welt. Belastend wirkt sich auch der seit acht Jahren andauernde Bürgerkrieg im benachbarten Syrien aus. Mit rund 1,5 Millionen syrischen Flüchtlingen hat der Libanon gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen.