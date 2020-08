Die libanesische Regierung tritt nach der Explosionskatastrophe in Beirut zurück.

Das kündigte Ministerpräsident Diab in einer Fernsehansprache an. Ebenso wie das Volk verlange man Gerechtigkeit für dieses Verbrechen, sagte Diab. Er machte die weit verbreitete Korruption im Land für das Unglück mitverantwortlich.



Die Regierung des Landes stand seit der Explosion im Hafen von Beirut unter Druck. Viele Bürger sehen die Katastrophe als Beleg für das Versagen und die Korruption der politischen Elite. Bei der Detonation waren mindestens 160 Menschen getötet und mehr als 6.000 verletzt worden. In der Folge kam es zu Protesten und Ausschreitungen - so auch heute. Als Demonstranten versuchten, Barrikaden zum Parlamentsgebäude zu durchbrechen, setzten die Einsatzkräfte Tränengas ein.