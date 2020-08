Im Libanon steht die Regierung von Ministerpräsident Diab offenbar vor einem Rücktritt. Nach Angaben von Gesundheitsminister Hassan will der Premierminister noch heute das Gesuch beim Präsidenten einreichen. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen.

Demnach will sich Diab am Abend in einer Rede an die Bevölkerung wenden. Zuvor hatten vier Minister ihr Amt niedergelegt. Gesundheitsminister Hassan sagte, der bevorstehende Rücktritt sei keinesfalls eine Flucht vor der Verantwortung.

Massive Proteste - auch wegen der Explosion

Der Druck auf die Regierung war in den vergangenen Tagen massiv gewachsen. Bei Massenprotesten machten die Demonstrierenden die politische Führung auch für Versäumnisse im Zusammenhang mit der gewaltigen Explosion im Hafen der Hauptstadt Beirut verantwortlich. Hinzu kommen Vorwürfe der Korruption und Vetternwirtschaft, die schon in der Vergangenheit immer wieder zu Kundgebungen gegen die Regierung geführt haben.



Bei der Explosion waren mindestens 160 Menschen getötet und mehr als 6.000 verletzt worden. Die Detonation soll durch große Mengen Ammoniumnitrat ausgelöst worden sein, die jahrelang im Hafen lagerten - aber ohne die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Die Ermittlungen, wie es genau zu der Explosion kommen konnte, laufen noch.