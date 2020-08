Die libanesische Regierung hat offenbar im Juli Warnungen vor den Folgen einer möglichen Explosion in Beirut erhalten.

Sicherheitsexperten erwähnten nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters dabei ausdrücklich die 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat, die seit Jahren im Hafen lagerten und vermutlich zu der Explosion führten, die vor einer Woche Teile der Stadt zerstört hat. Der Bericht sei an Ministerpräsident Diab und Präsident Aoun gegangen. Darin sei der Schluss gezogen worden, dass die Chemikalien umgehend abgesichert werden müssten.



Nach tagelangen Protesten kündigte die Regierung gestern ihren Rücktritt an, bleibt aber übergangsweise im Amt. Demonstranten in Beirut werfen ihr Versagen und Korruption vor.