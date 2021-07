Im Libanon ist der Versuch der Bildung einer neuen Regierung erneut gescheitert.

Der frühere Ministerpräsident Hariri gab den Auftrag zur Regierungsbildung zurück, wie er nach einem weiteren Treffen mit Staatschef Aoun in Beirut bekanntgab. Hariri war es trotz mehrerer Anläufe nicht gelungen, sich mit dem Präsidenten auf ein Kabinett zu einigen. Er ist bereits der zweite Politiker, der mit der Regierungsbildung scheitert. Das jetzige Kabinett hatte nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im vergangenen Jahr seinen Rücktritt erklärt und ist seitdem nur noch geschäftsführend im Amt.



Die USA kritisierten das erneute Scheitern. Außenminister Blinken erklärte in Washington, Libanons politische Klasse habe die letzten Monate vergeudet und lassse die Bevölkerung im Stich. Das Land am Mittelmeer leidet seit fast zwei Jahren unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Diese hat sich in den vergangenen Monaten auch wegen der Hafen-Explosion und der Corona-Pandemie noch verschärft.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.