Drei Tage nach den verheerenden Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut suchen Helfer weiter nach Überlebenden.

Mit Kränen und Bulldozer versuchten sie, große Trümmerteile zu räumen. Das Rote Kreuz geht davon aus, dass noch immer rund hundert Menschen, vor allem Hafenarbeiter, unter den Trümmern liegen. Viele Länder haben Rettungsteams nach Beirut geschickt. Aus Deutschland trafen rund 50 Helfer und einige Spürhunde des Technischen Hilfswerks ein. Bei den Explosionen am Dienstag waren mindestens 154 Menschen getötet worden, rund 5.000 wurden verletzt.



In der vergangenen Nacht war es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Demonstranten werfen der Regierung Korruption und Fahrlässigkeit vor, die auch zur Explosionskatastrophe geführt habe.



Unterdessen bot das Bundesland Nordrhein-Westfalen an, Verletzte aus Beirut in seinen Kliniken zu behandeln.