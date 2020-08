Nach den verheerenden Explosionen in Beirut haben die Vereinten Nationen vor Engpässen bei der Versorgung der libanesischen Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln gewarnt.

Ein Sprecher der UNO sagte der Nachrichtenagentur AFP, es bestehe die Gefahr, dass es kurzfristig zu Problemen bei der Verfügbarkeit von Mehl im Libanon komme. UNO-Vertreter in Beirut befürchten, dass ein großer Teil der im Hafen von Beirut gelagerten Weizenreserven durch die Explosionen zerstört oder beschädigt worden sei.



Bei den gestrigen Explosionen war nach Angaben der libanesischen Behörden halb Beirut zerstört oder beschädigt worden. Nach Angaben des Gouverneurs von Beirut sind bis zu 250.000 Menschen obdachlos. Mindestens 100 Menschen starben, mehr als 4.000 wurden verletzt. Zahlreiche Staaten senden derzeit Hilfsgüter und Personal nach Beirut. Das EU-Krisenzentrum kündigte an, mehr als 100 Katastrophenhelfer in die libanesische Hauptstadt zu schicken. Das Auswärtige Amt richtete einen Krisenstab ein. Noch im Laufe des Tages solle eine Gruppe des Technischen Hilfswerks nach Beirut aufbrechen, hieß es.