Die US-Regierung hat erneut betont, dass Israel an seiner nördlichen Grenze zum Libanon das Recht auf Selbstverteidigung habe.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington warnte zugleich die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon vor Aktionen, die die Sicherheit Israels gefährdeten. Israels Premierminister Netanjahu erklärte, sein Land sei auf jede Art von Konfrontation mit der Hisbollah vorbereitet.



Zuvor war die Lage an der israelisch-libanesischen Grenze eskaliert. Die Hisbollah-Miliz hatte nach eigenen Angaben ein israelisches Militärfahrzeug beschossen. Es handele sich um eine Vergeltungsaktion für den Tod zweier Kämpfer bei einem israelischen Angriff in Syrien, hieß es. Die israelische Armee bestätigte, dass es einen Angriff beim Grenzort Avivim gegeben habe. Es gebe keine Opfer. Die Streitkräfte hätten das Feuer mit dem Einsatz von Artillerie und Kampfhubschraubern erwidert.