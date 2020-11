Die USA haben Sanktionen gegen einen der einflussreichsten libanesischen Politiker und Verbündeten der schiitischen Hisbollah verhängt.

Die Strafmaßnahmen richten sich gegen den früheren Außenminister Bassil, wie das Finanzministerium in Washington mitteilte. Bassil stehe beispielhaft für die systematische Korruption im Libanon. Der christliche Politiker ist auch Schwiegersohn von Staatspräsident Aoun.



Mit den Sanktionen wird unter anderem Bassils Vermögen in den USA eingefroren.

Die Hisbollah verurteilte die Maßnahme als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.