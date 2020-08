In der libanesischen Hauptstadt Beirut sollen heute viele Todesopfer der Explosion beerdigt werden.

Mindestens 150 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. In den Trümmern rund um das Hafenviertel in Beirut suchen Helfer weiter nach Opfern. Deutsche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks zeigten sich schockiert vom Ausmaß der Zerstörung.



Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion am Dienstag laufen weiter. Am Freitag waren Verantwortliche für das Hafenmanagement festgenommen worden, darunter auch der Zoll-Chef. Explodiert waren große Mengen der Chemikalie Ammoniumnitrat. Das soll im Hafen jahrelang ohne richtige Sicherheitsmaßnahmen gelagert worden sein.



US-Präsident Trump hat seine Teilnahme an der von Frankreich organisierten internationalen Geberkonferenz für den Libanon zugesagt.