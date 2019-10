Am vierten Tag in Folge sind im Libanon Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Wegen der Wirtschaftskrise im Land forderten die Demonstranten einen Regierungswechsel. In der Hauptstadt Beirut versammelten sie sich vor dem Regierungspalast. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Proteste.



Die am Donnerstag begonnen Demonstrationen waren teilweise eskaliert, heute blieben die Versammlungen aber zunächst friedlich.



Morgen läuft eine 72 Stunden lange Frist aus, die Premierminister Hariri seinen politischen Partnern für die Suche nach einem Weg aus der Krise gesetzt hatte.