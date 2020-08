Nach den regierungskritischen Protesten ist im Libanon mit Finanzminister Wazni ein weiteres Kabinettsmitglied zurückgetreten.

Zuvor hatten bereits Justizministerin Najm, Informationsministerin Samad und Umweltminister Kattar ihre Ämter abgegeben. Viele Bürger machen die Regierung für die Explosion im Beiruter Hafen mit mindestens 160 Toten und mehr als 6000 Verletzten verantwortlich. Am Wochenende schlugen Demonstrationen im Zentrum der Stadt gegen die politische Elite in Chaos und Gewalt um.



Bundesaußenminister Maas kündigte an, am Mittwoch in den Libanon zu reisen. Dabei wolle er sich auch für Reformen einsetzen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Neuwahlen seien das Mindeste, was die Bevölkerung erwarte.