Der britische Liberaldemokrat Graham Watson wertet das gescheiterte parteiinterne Misstrauensvotum gegen Theresa May nicht als Befreiungsschlag für die britische Premierministerin.

May habe sich eine Gnadenfrist erkauft, sagte Watson im Deutschlandfunk (Audio-Link). Nach wie vor müsse sie den Brexit-Vertrag zur Abstimmung stellen. Dafür habe sie aktuell scheinbar keine Mehrheit. Die andauernde Selbstzerfleischung der Konservativen gehe weiter. Der Ex-Chef der Europäischen Liberalen im EU-Parlament führte die Möglichkeit eines Misstrauensantrages der Opposition im Parlament an. Außerdem warb er für ein zweites Referendum, bei dem die Bevölkerung zum einen über den Brexit-Vertrag und zum anderen grundsätzlich über einen Brexit abstimmen könnte.



May musste sich am Mittwochabend der Misstrauensabstimmung stellen. Die Chefin der Konservativen Partei erhielt die Stimmen von 200 der 317 konservativen Abgeordneten im Unterhaus. Sie kann damit als Parteichefin und Premierministerin weitermachen. Bei der Abstimmung über den Brexit-Deal im Parlament muss sie damit rechnen, dass 117 Abgeordnete ihrer eigenen Partei nicht hinter ihr stehen. Angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Parlament ist das ein schlechtes Ergebnis.