Liberaldemokratin über Post-Brexit-Abkommen "Der ganze Deal ist dünn, wir werden darunter leiden" Wera Hobhouse im Gespräch mit Dirk-Oliver Heckmann

Wera Hobhouse von den Liberaldemokraten (dpa / Wera Hobhouse)

Die britische Liberaldemokratin Wera Hobhouse geht davon aus, dass das Post-Brexit-Abkommen in den nächsten Jahren nur Nachteile für Großbritannien bringen wird. Der britischen Wirtschaft werde langsam die Luft ausgehen. Man baue Barrieren auf, die nur rückschrittlich seien, sagte sie im Dlf.

Das britische Parlament stimmt heute (30.12) über das Handelsabkommen mit der Europäischen Union ab. Die Zustimmung in beiden Parlamentskammern gilt als sicher. In Brüssel wollen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel das mehr als 1.200 Seiten starke Dokument unterzeichnen.

"Kein Erfolg, sondern ein großer Rückschritt"

Die Liberal-Democrats-Abgeordnete Wera Hobhouse sagte im Dlf, Großbritannien habe mit dem Deal wenig gewonnen und sehr viel verloren. Er biete für das Land wenig Vorteile. Man sei nun in vielen Bereichen abhängig von den Entscheidungen der EU, anstatt mit am Tisch zu sitzen und darüber zu verhandeln. Der britischen Wirtschaft werde deshalb in den nächsten Jahren "langsam die Luft ausgehen". Das könne man nicht als Erfolg verkaufen, so Hobhouse.

