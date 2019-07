Die Finanzminister der G7-Industriestaaten haben "schwere Bedenken" gegen Facebooks Pläne für eine eigene Digitalwährung namens Libra geäußert.

Solche Projekte könnten die Währungssouveränität und das Funktionieren des internationalen Währungssystems beeinträchtigen, heißt es in ihrer Abschlusserklärung. Finanzminister Olaf Scholz sieht sogar die Demokratie gefährdet. Es gehe darum, "ob wir unser eigenes Geschick auch in unseren eigenen Händen haben", sagte er nach dem Treffen in Chantilly bei Paris. Der Staat könne massiv an Einfluss auf das Geld- und Finanzsystem verlieren. Außerdem gibt es Bedenken, mit Libra könnte Geldwäsche erleichtert werden. Denn über ein Facebook-Konto mit falschem Namen könnte man recht einfach und anonym schmutziges Geld in Libra tauschen - und später dann in Dollar oder Euro. Auch für Terrorfinanzierung, so die Befürchtung, könnten Tür und Tor offen stehen.



Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte seine Idee für eine neue Währung im Juni vorgestellt, 28 private Unternehmen wie Mastercard, Visa, Paypal und Uber gehören zu den Partnern. Das Ziel: Schon 2020 sollten Nutzer mit klassischen Währungen wie Dollar, Euro oder Yen Libra kaufen können. Über Apps wie Facebooks Chat-Dienste WhatsApp und Messenger könnten sie dann Geld überweisen, Restaurant-Rechnungen unter Freunden aufteilen und auch online bezahlen. Kursschwankungen sollen vermieden werden, indem man die Libra an einen Korb etablierter Währungen koppelt und durch Staatsanleihen absichert.