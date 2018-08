Mehr als 300 in Libyen inhaftierte Flüchtlinge sind mit Unterstützung der UNO aus einer zwischen Milizen umkämpften Zone gerettet worden.

Die Wächter des von der Regierung geleiteten Lagers nahe der Hauptstadt Tripolis waren schon vor einigen Tagen vor den Kämpfen geflohen. Sie ließen die Insassen ohne Nahrungsmittel und Wasser eingesperrt zurück. Die Menschen wurden nun in ein anderes Gefangenenlager gebracht, wie ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen in Genf berichtete.



Auf Bitten der EU werden in Libyen Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa abgefangen.



In Tripolis waren in dieser Woche Kämpfe zwischen rivalisierenden Milizen ausgebrochen. Dabei kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 27 Menschen ums Leben.