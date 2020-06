Ägypten hat nach eigenen Angaben eine neue Feuerpause für das Bürgerkriegsland Libyen vermittelt.

Ägyptens Präsident Sisi sagte in Kairo, der libysche General Haftar und dessen Kontrahent, der libysche Parlamenstpräsident Saleh, hätten seinem Vorschlag in getrennten Gesprächen zugestimmt. Demnach solle die Feuerpause am Montag beginnen. Sein Plan sehe zudem Verhandlungen in Genf und den Abzug aller ausländischen Kämpfer vor. Ägypten ist allerdings indirekt an dem Konflikt beteiligt, indem es Haftar unterstützt.



Der UNO-Sicherheitsrat hatte in der vergangenen Nacht einstimmig eine Resolution verabschiedet, mit der die Durchsetzung des internationalen Waffenembargos gegen Libyen um ein Jahr verlängert wird. Das Embargo wurde bislang häufig missachtet.



Haftars Truppen bedrängen seit Wochen die libysche Hauptstadt Tripolis, wurden zuletzt aber von der Gegenseite wieder aus strategisch wichtigen Gebieten vertrieben.