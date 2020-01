Die Kämpfe um Libyens Hauptstadt Tripolis haben nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zu einer neuen Fluchtwelle über das Mittelmeer geführt.

Wie die Organisation mitteilte, hätten in den vergangenen Tagen über 1.000 Menschen die Überfahrt aus dem nordafrikanischen Land gewagt. Die meisten von ihnen seien zurück ans libysche Festland gebracht worden. Mehr als 200 seien mit Schiffen von Hilfsorganisationen gerettet worden.



Der libysche General Haftar sagte inzwischen zu, den bestehenden Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland einzuhalten. Außerdem sei er grundsätzlich bereit, an der Friedenskonferenz in Berlin am kommenden Sonntag teilzunehmen. Das gab das Auswärtige Amt nach einem Gespräch Haftars mit Bundesaußenminister Maas in Bengasi bekannt. Maas ist im Auftrag der EU-Außenminister nach Libyen gereist. Haftar ist der Gegenspieler des international anerkannten Ministerpräsidenten Sarradsch im Bürgerkrieg, der auf der Konferenz ebenfalls erwartet wird.