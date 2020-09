Amnesty International hat den Umgang mit Migranten in Libyen angeprangert.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation ist vom "Verschwindenlassen" tausender Menschen die Rede, die bei der versuchten Überfahrt nach Europa abgefangen und in das nordafrikanischen Land zurückgebracht worden seien. Sie seien in inoffizielle Haftlager gebracht worden, und es verliere sich jede Spur von ihnen.



Libyen ist für viele afrikanische und arabische Migranten ein Transitland, von dem aus sie Europa erreichen wollen. Die EU kooperiert mit der libyschen Küstenwache und anderen dortigen Institutionen, um die Migranten zu stoppen. Laut Amnesty wurden von Januar bis September etwa 8.500 Männer, Frauen und Kinder auf See abgefangen und nach Libyen zurückgebracht.

