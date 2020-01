An der Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin nimmt auch US-Außenminister Pompeo teil.

Das teilte sein Ministerium in Washington mit. Bundeskanzlerin Merkel hat Vertreter aus mehr als zehn Ländern eingeladen. Zugesagt haben Frankreichs Staatspräsident Macron, der türkische Präsident Erdogan und Russlands Staatschef Putin. Während die Türkei die international anerkannte libysche Regierung unterstützt, steht Russland hinter General Haftar und damit auf der anderen Seite.



Haftar ist nach Angaben von Bundesaußenminister Maas ebenfalls grundsätzlich zur Teilnahme in Berlin bereit. Maas hatte Haftar in Libyen getroffen und danach erklärt, der General habe zugesagt, den bestehenden Waffenstillstand einzuhalten.