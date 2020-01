Bundesaußenminister Maas hat den international anerkannten Regierungschef von Libyen, Sarradsch, in Brüssel getroffen.

Wie EU-Diplomaten mitteilten, war bei dem Gespräch auch der EU-Außenbeauftragte Borrell anwesend. Maas hatte angekündigt, angesichts der eskalierenden Gewalt in Libyen einen neuen Schlichtungsversuch zu unternehmen.



In dem nordafrikanischen Land herrschen seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 chaotische Zustände. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis unter Sarradsch kämpft gegen den abtrünnigen General Haftar sowie gegen etliche Milizen um die Macht.