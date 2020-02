Vier Wochen nach dem Berliner Libyen-Gipfel haben die Teilnehmerstaaten ihre Absicht bekräftigt, das seit 2011 bestehende Waffenembargo gegen das nordafrikanische Land umzusetzen.

Bundesaußenminister Maas sagte nach einem Folgetreffen in München, man habe offen über die zahlreichen und nicht unerheblichen Verstöße gegen das Einfuhrverbot gesprochen. Das Embargo sei aber der einzige erfolgversprechende Weg, den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden.



Auf dem Treffen im Januar war eine Waffenruhe für Libyen vereinbart worden, die aber brüchig ist. Die Vereinten Nationen führen das unter anderem darauf zurück, dass weiter Kämpfer und Waffen dorthin geschickt werden - auch von Staaten, die an der Berliner Konferenz teilgenommen haben. UNO-Generalsekretär Guterres beschuldigte kürzlich ausdrücklich die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Russland und die Türkei. In München wurde heute eine bessere Kontrolle des Embargos gefordert.



Maas will morgen bei einem Außenministertreffen in Brüssel darauf dringen, dass die EU einen europäischen Beitrag dazu beschließt. Unter den EU-Staaten ist umstritten, ob die Mittelmeer-Mission Sophia für diesen Zweck wiederbelebt werden soll.