Bei einem nicht angekündigten Besuch in Libyen hat Bundesaußenminister Maas für ein Ende ausländischer Einmischungen in dem Bürgerkriegsland plädiert.

Maas erklärte, dies sei eines der Ziele einer Libyen-Konferenz, die in einigen Wochen in Berlin stattfinden soll. Die "ausländischen Einflüsse" seien ein "fundamentales Problem". Maas hatte zuvor mit dem Ministerpräsidenten der international anerkannten Einheitsregierung, al-Sarradsch, seinem libyschen Amtskollegen Siala und dem UNO-Sondergesandten Salamé gesprochen.



Maas führte seine politischen Gespräche in der Küstenstadt Suara, weil ein Besuch in der umkämpften Hauptstadt Tripolis zu gefährlich gewesen wäre.



Seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi im Jahr 2011 herrscht in Libyen politisches Chaos. Diplomatische Versuche, zwischen der Regierung in Tripolis und dem Parlament in Tobruk im Osten des Landes zu vermitteln, waren bislang erfolglos. Zudem kämpfen Milizen um Einfluss im Land.