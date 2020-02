Die Europapolitikerin Brantner hat an die EU appelliert, bei einer Überprüfung des Waffenembargos gegen Libyen auch Flüchtlinge im Mittelmeer zu retten.

Wenn Marineschiffe der Europäer unterwegs seien, dann hätten diese auch die Pflicht Schiffsbrüchige aufzugreifen, sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk. Einen Zusammenhang zwischen einer Marinemission und einem Anstieg von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer gebe es nicht. Die Außenminister der Europäischen Union beraten heute in Brüssel über Möglichkeiten zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen. Österreich und Ungarn wollen nicht, dass die EU-Marinemission "Sophia" dafür wiederbelebt wird. Der österreichische Außenminister Schallenberg sagte der Zeitung "Die Welt", neben einer Ausweitung der Luftraumüberwachung könnten EU-Grenzschützer in Libyen eingesetzt werden. In Brüssel treffen sich heute Vormittag die EU-Außenminister, um über geeignete Maßnahmen zum Schutz des Waffenembargos zu diskutieren.