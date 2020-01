Die Bundesregierung hat die seit gestern haltende Waffenruhe in Libyen als wichtigen Schritt für die Lösung des Konflikts bezeichnet.

Dies sei ein guter Beschluss, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Nun gebe es Raum für konstruktive Verhandlungen zwischen den Bürgerkriegsparteien. Seiberts Angaben zufolge stehen die Planungen für eine internationale Friedenskonferenz für Libyen in Berlin vor dem Abschluss. Sie werde im Januar stattfinden, jedoch könne man noch kein genaues Datum bestätigen. Zuvor hatte das türkische Präsidialamt mitgeteilt, Präsident Erdogan werde am 19. Januar in die deutsche Hauptstadt reisen.



In Moskau verhandeln die Konfliktparteien derzeit über konkrete Bedingungen eines dauerhaften Waffenstillstandes. Medienberichten zufolge ist unklar, ob dabei die rivalisierenden Führungen Libyens - Ministerpräsident Sarradsch und der Kommandeur der libyschen Nationalarmee Haftar - direkt miteinander sprechen. An den Konsultationen nehmen unter anderen die Außenminister der Türkei und Russlands - Cavusoglu und Lawrow - teil.