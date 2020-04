Die Bundesregierung hat besorgt auf die Aufkündigung des Libyen-Abkommens durch den Milizenführer Haftar reagiert.

Der Konflikt könne weder militärisch noch durch einseitige Erklärungen ghelöst werden, sondern nur durch einen politischen Prozess, erklärte das Auswärtige Amt. Dafür sei ein Waffenstillstand dringend erforderlich. Auch Russland, das Haftar unterstützt, betonte die Bedeutung einer politischen Lösung.



Haftar hatte gestern das 2015 von den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen für hinfällig erklärt. Auf einem Libyen-Gipfel vor drei Monaten in Berlin hatten sich 16 Staaten und Organisationen vereinbart, die Einmischung von außen in den Konflikt zu beenden. Dennoch gab es weiter Waffenlieferungen in das Land.