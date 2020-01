Die Bundesregierung hat sich besorgt wegen der Berichte über eine andauernde Verletzung des Waffenembargos gegen Libyen geäußert.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, daran seien auch Länder beteiligt, die Mitte Januar die Vereinbarungen der Berliner Libyen-Konferenz unterzeichnet hätten. Er forderte diese Staaten auf, sich an die Absprachen zu halten. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wies darauf hin, dass man im Kontakt mit verschiedenen Parteien der Berliner Konferenz stehe. In der EU werde intensiv darüber beraten, was die Europäer zur Einhaltung des Waffenembargos beitragen könnten.