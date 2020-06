Nach einer Drohung der ägyptischen Regierung, im benachbarten Libyen zu intervenieren, haben Deutschland und Italien die Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland zum Einlenken aufgefordert.

Die Drohung aus Kairo verdeutliche, dass der Konflikt in Libyen weiter eskalieren könne, sagte Außenminister Maas nach Gesprächen mit seinem italienischen Kollegen Di Maio in Rom. Auf eine Feuerpause müsse man sich umso dringender einigen. Di Maio forderte, zügig einen neuen UNO-Gesandten für Libyen zu ernennen und das Waffenembargo der Vereinten Nationen durchzusetzen.



Ägypten hatte mit einer militärischen Einmischung im Nachbarland gedroht, sollten von der Türkei unterstützte Kämpfer die strategisch wichtige Stadt Sirte oder den Luftwaffenstützpunkt Dschufra angreifen. Die türkisch-gestützten Truppen stehen im libyschen Bürgerkrieg an der Seite der international anerkannten Regierung in Tripolis, auch Italien unterstützt sie. Die Regierung wird von General Haftar bekämpft, der von Ägypten gefördert wird.