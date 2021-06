Libyen - Die Entwicklung des Konflikts seit dem Sturz Gaddafis

Auf Einladung der Bundesregierung findet in Berlin die zweite Libyen-Konferenz statt. Der Waffenstillstand in dem nordafrikanischen Land hält seit Oktober, es gibt eine Übergangsregierung und für den 24. Dezember sind Parlamentswahlen angesetzt. Ein Überblick über die Entwicklung des Konflikts:

2011:

In Libyen gibt es Aufstände gegen den langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi. Im März greift eine internationale Koalition unter Beteiligung der Nato-Staaten Frankreich, Großbritannien und der USA mit Luftangriffen in den Konflikt ein. Gaddafis Regierung stürzt im August, der Machthaber stirbt Wochen später unter ungeklärten Umständen.

2014:

General Chalifa Haftar startet im Osten Libyens die "Operation Würde" gegen islamistische "Terrorgruppen". Mehrere Militäroffiziere schließen sich Haftars selbsternannter Libyscher Nationalarmee (LNA) an.

2017 - 2018:

Nach einigen militärischen Erfolgen der LNA in Südlibyen verkündet Haftar im Juli 2017 die "vollständige Befreiung" Bengasis. Ein Jahr später gerät mit Derna auch die letzte Stadt im Osten des Landes unter LNA-Kontrolle.

April 2019:

Haftar startet eine Offensive auf Tripolis, Tage später verkünden die Truppen der international anerkannten Einheitsregierung von Fajes al-Sarradsch in Westlibyen den Beginn einer Gegenoffensive. Die Kämpfe dauern mehr als ein Jahr. Trotz der Unterstützung aus Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten gelingt es Haftar nicht, Tripolis einzunehmen. Die Einheitsregierung wird von der Türkei unterstützt.

Januar 2020:

In Berlin findet die erste internationale Libyen-Konferenz unter UN-Schirmherrschaft statt.

Oktober 2020:

Nach fünftägigen Gesprächen unter UN-Vermittlung unterzeichnen beide Seiten am 23. Oktober einen dauerhaften Waffenstillstand. Die nationale libysche Ölgesellschaft meldet kurz darauf die Wiederaufnahme der Förderung auf dem letzten bis dahin blockierten Ölfeld des Landes. Libyen verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven Afrikas.

November 2020:

Libysche Vertreter vereinbaren bei von der UNO begleiteten Gesprächen, Ende 2021 Wahlen abzuhalten. Zwei Monate später wird bei einem Treffen in Ägypten beschlossen, vor der Wahl auch über die Verfassung abstimmen zu lassen.

Februar - April 2021:

Am 5. Februar einigen sich 75 libysche Delegierte unter UN-Schirmherrschaft in der Schweiz auf den Unternehmer und Milliardär Abdul Hamid Dbeibah als Übergangs-Regierungschef bis zur Wahl im Dezember. General Haftar verspricht, den Friedensprozess zu unterstützen. Am 10. März bestätigt das libysche Parlament die Einheitsregierung. Die UNO begrüßt den Schritt als "Meilenstein in der Geschichte Libyens". Am 15. März wird Dbeibah vereidigt. Seine Übergangsregierung ersetzt die beiden bis dahin rivalisierenden Regierungen. Es folgt eine rege diplomatische Aktivität: Spitzenpolitiker aus Deutschland, Italien, Griechenland, Spanien und Ägypten besuchen Libyen und sagen der Übergangsregierung ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu. Frankreich und Malta öffnen ihre Botschaften in Tripolis wieder. Rund zehn UN-Mitarbeiter sollen in Libyen die Einhaltung des Waffenstillstands und den Abzug ausländischer Kämpfer überwachen. Deren Zahl wird auf etwa 20.000 geschätzt.

Mai - Juni 2021:

In der Nacht auf den 8. Mai nehmen die Spannungen wieder zu, nachdem der Außenminister der Übergangsregierung die Türkei zuvor zur "Kooperation" beim Abzug ausländischer Truppen aufgefordert hatte. Dutzende Bewaffnete stürmen ein Hotel, das als Sitz des Präsidentenrates genutzt wird. Am 21. Mai berichtet der UN-Gesandte für Libyen, Jan Kubis, dem UN-Sicherheitsrat, dass der Abzug ausländischer Kämpfer "ins Stocken" geraten ist. Am 20. Juni eröffnet die Regierung eine Autobahn entlang der Küste nach zweijähriger Schließung wieder, die den Osten und den Westen des Landes miteinander verbindet.



