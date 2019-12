Die Arabische Liga hat vor einer internationalen Einmischung in den Libyen-Konflikt gewarnt. Dadurch könnten ausländische Terrorkämpfer in das Land gelangen, hieß es nach einer Dringlichkeitssitzung in Kairo.

Ägypten, das in dem Bürgerkrieg in Libyen den abtrünnigen General Haftar unterstützt, hatte die Sitzung gefordert. Die Mahnung zielt auf das Angebot der türkischen Regierung, die Einheitsregierung in der Hauptstadt Tripolis militärisch zu unterstützen.



In dem nordafrikanischen Land waren zuletzt schwere Gefechte um Tripolis ausgebrochen. General Haftar hatte seinen Einheiten aus Ost-Libyen den Vormarsch auf die Stadt befohlen.



Auch die Initiative des türkischen Präsidenten Erdogan löste international Besorgnis aus. Er will am Donnerstag das Parlament darüber abstimmen lassen, ob türkische Truppen zur Unterstützung der Einheitsregierung in das Land geschickt werden sollen.